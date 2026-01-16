Current Bangladesh Time
Friday January ১৬, ২০২৬ ৫:১৪ PM
Home » কাঁঠালিয়া » ঝালকাঠি » রাজাপুর » ঝালকাঠি -১: প্রার্থিতা ফিরে পেলেন লেবার পার্টির চেয়ারম্যান
১৬ January ২০২৬ Friday ১২:৪৫:৩০ PM
ঝালকাঠি -১: প্রার্থিতা ফিরে পেলেন লেবার পার্টির চেয়ারম্যান

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনে মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন (ইসি) তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে। 

ঝালকাঠি জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, গত ৩ জানুয়ারি মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর না থাকায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. মমিন উদ্দিন মোস্তাফিজুর রহমান ইরানের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন। পরে তিনি সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলে নির্বাচন কমিশন তার পক্ষে রায় দেয়।

প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ায় ঝালকাঠি-১ আসনের নির্বাচনী প্রতিযোগিতা আরও জমে উঠেছে। এ আসনে বর্তমানে প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী রফিকুল ইসলাম জামাল, জামায়াতের ড. ফয়জুল হক, ইসলামি আন্দোলনের ইব্রাহিম আল হাদী, এনসিপির ডা. মাহামুদা মিতু, জাতীয় পার্টির এনামুল ইসলাম রুবেল ও মাহিবুল ইসলাম মাহিম, জেএসডির সোহরাব হোসেন, জনতা দলের জসিম উদ্দিন তালুকদার, বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থী সাব্বির আহমেদ, গণঅধিকার পরিষদের শাহাদাত হোসেন এবং লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
