Home » ভোলা » মনপুরা » মনপুরায় প্রেমের টানে আসা কিশোরীকে ‘সংঘবদ্ধ ধর্ষণ’
১৬ January ২০২৬ Friday ৪:১৬:৪৬ PM
Print this E-mail this

মনপুরায় প্রেমের টানে আসা কিশোরীকে ‘সংঘবদ্ধ ধর্ষণ’

মনপুরা ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার মনপুরায় প্রেমের টানে সিলেট থেকে আসা এক কিশোরীকে জিম্মি করে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। 

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) উপজেলার উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী (১৬) সুনামগঞ্জের শ্রী-নারায়নপুর এলাকার বাসিন্দা। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মনপুরার উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাসেলের সঙ্গে কিশোরীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই প্রেমের টানেই সে তিন দিন আগে মনপুরায় আসে।

পরে ​বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র তাদের বিয়ের কথা বলে জিম্মি করে। অভিযোগ উঠেছে, ওই চক্রটি তাদের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।

প্রেমিক মো. সজীব জানান, ​রাতে আল-আমিন, মাকসুদ ও ইদ্রিস নামের তিন ব্যক্তি তাদের লঞ্চঘাটে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের করে নিয়ে যায়। লঞ্চঘাটে না নিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় নির্জন বেড়িবাঁধে। সেখানে সজীবকে মারধর করে আটকে রেখে কিশোরীর ওপর পাশবিক নির্যাতন ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণ চালানো হয়।

ঘটনার পর কিশোরীকে রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় বেড়িবাঁধে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পরবর্তীতে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে মনপুরা থানার ওসি মো. ফরিদ বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। অভিযুক্তদের আটক ও মামলা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
