১৬ January ২০২৬ Friday
তজুমদ্দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

তজুমদ্দিন ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার তজুমদ্দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। নিহতের পরিবারের অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করে পুলিশ। 

প্রত্যক্ষদর্শী নিহতের চাচা মফিজুল ইসলাম বলেন, বেলায় সাড়ে ১১টার সময় আড়ালিয়া আমার নাতিনের জানাজা শেষে তজুমদ্দিনে কেয়ামুল্যাল গ্রামের বাড়িতে আসার জন্য আমি ও আমার ভাতিজা আড়ালিয়া ৯ নম্বর ওয়ার্ডে আব্দুল জব্বার আলী হাওলাদার বাড়ির দরজায় অটোতে উঠার জন্য ড্রাইভারকে ডাক দেই। তখন ড্রাইভার অটো ব্যাকে দিয়ে পিছনে আসলে হঠাৎ অটোটি রাস্তার বাহিরে খালের মধ্যে পড়ে যায়। এ সময় বাবুল অটোর নিচের পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা বাবুলকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তজুমদ্দিন হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে বাবুলকে (৫৫) মৃত ঘোষণা করেন। 

নিহত বাবুল চাঁদপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কেয়ামুল্যাহ গ্রামের গেদু মাঝির ছেলে বলে জানা গেছে। অপরদিকে অটোর ড্রাইভার মো. সিরাজ চাঁদপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আড়ালিয়া গ্রামের মোহাম্মদের বাজার এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। 

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তজুমদ্দিন থানার ওসি (তদন্ত) সুশান্ত বলেন, নিহত বাবুলের পবিারের কোন অভিযোগ নেই, মর্মে থানায় একটি লিখিত দিয়েছে। লিখিতের প্রেক্ষিতে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। 

তজুমদ্দিন হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাহাদকে বার বার ফোন দিলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া যায়নি।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
