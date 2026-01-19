Current Bangladesh Time
নাজিরপুরে দুটি তক্ষকসহ যুবক আটক

নাজিরপুর ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

পিরোজপুরের নাজিরপুরে তক্ষকসহ একজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পুলিশ। রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টায় নাজিরপুর উপজেলার মাটিভাংঙ্গা ইউনিয়ন থেকে বদরুল ইসলাম নামে এক যুবককে আটক করে ডিবি পুলিশ।

আটক বদরুল ইসলাম (৩৭) নাজিরপুর উপজেলার মাটিভাংঙ্গা ইউনিয়নের মাটিভাংঙ্গা গ্রামের মৃত মহল আলী সেখের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার রাতে নাজিরপুর উপজেলার মাটিভাংঙ্গা গ্রাম থেকে দুটি তক্ষকসহ এক যুবককে আটক করা হয়। আটক যুবক বদরুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে তক্ষকসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে জানিয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ওসি) মো. আরিফুল ইসলাম জানান, রাতে ডিপি পুলিশ অভিযান চালিয়ে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলা থেকে বদরুল ইসলাম নামে এক যুবকে আটক করেছে। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন। তক্ষক ব্যবসার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত থাকলে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে।

