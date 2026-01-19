Current Bangladesh Time
Tuesday January ২০, ২০২৬ ৫:২৩ AM
Barisal News
Latest News
১৯ January ২০২৬ Monday ১০:১২:০৭ PM
মঠবাড়িয়ায় অর্ধশত আ.লীগ নেতাকর্মীর বিএনপিতে যোগদান

মঠবাড়িয়া ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় অর্ধশত আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন। 

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়ন যুবদল আয়োজিত বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের অনুষ্ঠানে তারা যোগদান করেন। 

যোগদান করা নেতাকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন- ছোট শৌলা এলাকার যুবলীগের কর্মী মাসুম খান, নাসির হাওলাদার, রাজ্জাক হাওলাদার, ছগির সিকদার, বড় শৌলা এলাকার প্রিন্স মোল্লা, খোকন হাওলাদার, বিজন হালদার, রফিক সিকদার, কালাম হাওলাদার ও শামীম আহসান প্রমুখ। এছাড়া যুবসংহতির একাধিক নেতাকর্মী দোয়া মাহফিলের এ অনুষ্ঠানে এসে বিএনপিতে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানে  মঠবাড়িয়া পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি, পিরোজপুর-৩ মঠবাড়িয়া সংসদীয় আসনে ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব কেএম হুমায়ুন কবীর, মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির অন্যতম সদস্য শোয়েব শামস শওকত এবং উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মো. রিয়াজুল ইসলামসহ স্থানীয় দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
