বরিশালে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর অভিযানে বরিশালে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বরিশাল থেকে গ্রেফতার করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।
গ্রেফতার শহিদুল ইসলাম উজিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বড়াকোঠা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছে উজিরপুর মডেল থানা পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গোয়েন্দা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বরিশাল থেকে তাকে গ্রেফতার করে থানায় হস্তান্তর করে।
এ বিষয়ে উজিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, ‘গ্রেফতারকে সোমবার সন্ধ্যায় গোয়েন্দা পুলিশ থানায় হস্তান্তর করে। তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হবে।’
