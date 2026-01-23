Current Bangladesh Time
Home » উজিরপুর » বরিশাল » বানারীপাড়া » বরিশাল-২ আসনে ৮ প্রার্থীর মাঠপর্যায়ের গণসংযোগ শুরু
২৩ January ২০২৬ Friday ৫:৪২:৫২ PM
বরিশাল-২ আসনে ৮ প্রার্থীর মাঠপর্যায়ের গণসংযোগ শুরু

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বরিশাল-২ (উজিরপুর ও বানারীপাড়া) সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা আটজন প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা শুরু করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল থেকে প্রার্থীরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও গণসংযোগে অংশ নেন। এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন: বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু,জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল মান্নান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মোহাম্মদ নেছার উদ্দীন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) মনোনীত মোটরগাড়ি প্রতীকের প্রার্থী মো. আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় পার্টি (জেপি) মনোনীত বাইসাইকেল প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল হক, জাতীয় পার্টি মনোনীত লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী এম. এ. জলিল, গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী রঞ্জিত কুমার বাড়ৈ এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) মনোনীত আম প্রতীকের প্রার্থী সাহেব আলী।

উজিরপুর উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আলী সুজা জানান, বরিশাল-২ আসনের নির্বাচনী পরিবেশ এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু রয়েছে। প্রার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রয়েছে এবং তারা নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি মেনে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে এবং কেউ নিয়ম ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, বরিশাল-২ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৮৩৭ জন। এর মধ্যে ৫ হাজার ১০২ জন পোস্টাল ভোটার রয়েছেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
