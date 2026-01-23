Current Bangladesh Time
Home » পিরোজপুর » মঠবাড়িয়া » মঠবাড়িয়ায় ১০ দলীয় জোট প্রার্থীকে শোকজ
২৩ January ২০২৬ Friday ৯:৫৯:৫১ PM
মঠবাড়িয়ায় ১০ দলীয় জোট প্রার্থীকে শোকজ

মঠবাড়িয়া ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ১০ দলীয় জোটের জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী ড. শামীম হামিদীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাতে মঠবাড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার আকলিমা আক্তার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়। 

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা-২০২৫-এর বিধি ৫(১) অনুযায়ী সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউস বা কোনো সরকারি কার্যালয়ে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু শামীম হামিদী ও তার দলীয় সমর্থক বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে নির্বাচনি প্রচার কার্যক্রম চালিয়েছেন, যা নির্বাচনি আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এমতাবস্থায় কেন তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তার ব্যাখ্যা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে ড. শামীম হামিদী বলেন, পথসভার নির্দিষ্ট কোনো স্থান না থাকার কারণে তাড়াহুড়ো করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করতে বাধ্য হয়েছি। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সার্বিক সমস্যাগুলো লিখিতভাবে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর পেশ করা হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
