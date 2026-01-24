Current Bangladesh Time
Saturday January ২৪, ২০২৬ ৩:২৯ PM
Barisal News
Latest News
Home » উজিরপুর » বরিশাল » উজিরপুরে সেনা অভিযানে মাদক-অস্ত্রসহ আটক ১
২৪ January ২০২৬ Saturday ২:২৮:৫৬ PM
Print this E-mail this

উজিরপুরে সেনা অভিযানে মাদক-অস্ত্রসহ আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশালের উজিরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে মাসুদ হাওলাদার নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার বামরাইল এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে উজিরপুর আর্মি ক্যাম্প।


দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।


বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে উজিরপুর আর্মি ক্যাম্পের একটি দল বামরাইল ইউনিয়ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। নিজ বাসা থেকে ওই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার হেফাজত থেকে ২৯২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র এবং মাদক সেবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে ৬২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফয়েজ আহমদ জানান, দীর্ঘদিন ধরে বামরাইল এলাকায় চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মাসুদ হাওলাদার। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।


তিনি বলেন, ‘আটক মাসুদকে উজিরপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এবং এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল নগরীতে রাতের আঁধারে পুড়ল ৭ দোকান, ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি
বরিশালে আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া সবাই
তারেক রহমানের বরিশাল সফরের নতুন তারিখ ঘোষণা
বরিশাল সদর আসনে ভোটের হাওয়া, প্রচারণায় প্রার্থীরা
বরিশালে ৬ আসনে ৩৬ প্রার্থীর প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচনী উত্তাপ শুরু

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 