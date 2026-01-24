উজিরপুরে সেনা অভিযানে মাদক-অস্ত্রসহ আটক ১

বরিশালের উজিরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে মাসুদ হাওলাদার নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার বামরাইল এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে উজিরপুর আর্মি ক্যাম্প।
দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে উজিরপুর আর্মি ক্যাম্পের একটি দল বামরাইল ইউনিয়ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। নিজ বাসা থেকে ওই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার হেফাজত থেকে ২৯২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র এবং মাদক সেবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে ৬২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফয়েজ আহমদ জানান, দীর্ঘদিন ধরে বামরাইল এলাকায় চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মাসুদ হাওলাদার। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
তিনি বলেন, ‘আটক মাসুদকে উজিরপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এবং এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
