Home » উজিরপুর » বরিশাল » বরিশাল-২ আসনের বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়
২৫ January ২০২৬ Sunday ৮:৪৪:৩৯ PM
বরিশাল-২ আসনের বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

উজিরপুর (বরিশাল) সংবাদদাতা :বরিশাল-২ (উজিরপুর ও বানারীপাড়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু রবিবার (২৫ জানুয়ারি) সকালে উজিরপুরের গুঠিয়ার নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন।

সভায় তিনি সাংবাদিকদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং নির্বাচিত হলে এলাকায় সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার পাশাপাশি সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উজিরপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আঃ রহিম সরদার, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মাসুম, সহ-সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দিন হাওলাদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মুন্না, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জুনায়েদ খান সিয়াম, কোষাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা আকাশ, প্রচার সম্পাদক হিমেল, সদস্য শামসুল আলম জুলফিকার ও আব্বাস আলী তালুকদার।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উজিরপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ হুমায়ন খান, সিনিয়র সভাপতি এস এম আলাউদ্দীন, সহ-সভাপতি প্রভাষক সিদ্দিকুর রহমান, উপজেলা যুবদলের সভাপতি এ এফ এম সামসুদ্দোহা আজাদ এবং পৌর বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রিয়াজ মিঞা।

সভায় সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু বলেন, সাংবাদিকরা সঠিক তথ্য তুলে ধরে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সাংবাদিকদের হয়রানি বা হেনস্থার ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সাংবাদিকরা যেন নির্বিঘ্নে ও নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন, সে পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

সাংবাদিকরা এ সময় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংবাদ পরিবেশন, ভোটপ্রচারণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা বলেন, প্রার্থীদের সঙ্গে এ ধরনের খোলামেলা মতবিনিময় অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
