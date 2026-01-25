Current Bangladesh Time
Home » তালতলী » বরগুনা » ভোট কাটতে এলে ‘মুগুর মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়ার’ হুমকি, ভিডিও ভাইরাল
২৫ January ২০২৬ Sunday ৯:১৭:৩১ PM
ভোট কাটতে এলে ‘মুগুর মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়ার’ হুমকি, ভিডিও ভাইরাল

তালতলী ((বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মাওলানা মো. ওয়ালিউল্লাহর (পীর সাহেব) একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।

তার নির্বাচনি জনসভায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের উদ্দেশ করে বলেন, ভোট কাটতে এলে ‘মুগুর মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া’ হবে। এমন বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে নিমিষেই তা ভাইরাল হয়। সৃষ্টি হয় নানা বিতর্ক ও সমালোচনা। 

শনিবার রাতে বরগুনার তালতলী উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের লাউপাড়া বাজারে অনুষ্ঠিত হাতপাখার এক নির্বাচনি সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে মো. ওয়ালিউল্লাহ এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ভোট কেন্দ্রে মা-বোনেরা চুলার আগুন ঠেলে দেওয়া খোঁজদারার মাথায় জুতা এবং পুরুষরা মুগুর হাতে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে যাবেন। কেউ ভোট কাটতে এলে তাকে মুগুর দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেন।

তার এ বক্তব্যে তালতলীসহ আশপাশের এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। স্থানীয় অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, নির্বাচনের আগেই তিনি কিভাবে ভোট কাটাকাটির আশঙ্কার কথা জানলেন। তাদের মতে, এ ধরনের উসকানিমূলক ও ভীতিকর বক্তব্য নির্বাচনি পরিবেশকে অহেতুক অশান্ত করে তুলছে।

এ বিষয়ে একাধিক বিএনপি নেতা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গত ১৭ বছর ধরে বিএনপি ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে জনগণের ব্যাপক সাড়া দেখে পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যেতে নিরুৎসাহিত হন। তারা ওই প্রার্থীর বক্তব্যকে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তা নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কাছে পাঠানো হবে এবং সেখান থেকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
Kuakata News

