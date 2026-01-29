Current Bangladesh Time
বানারীপাড়ায় পৌর কৃষকদলের আহবায়কের পদত্যাগ

রাহাদ সুমন, বিশেষ প্রতিনিধি :::

বরিশালের বানারীপাড়ায় পৌর জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের আহবায়ক আঃ গাফ্ফার হোসেন দল থেকে পদত্যাগ করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারী) সকালে ব্যক্তিগত কারন দেখিয়ে বরিশাল জেলা কৃষকদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর তিনি বানারীপাড়া পৌর কৃষকদলের আহবায়ক পদ থেকে অব্যহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
