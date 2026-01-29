Current Bangladesh Time
কলাপাড়ায় চোরের হামলায় গুরুতর আহত বৃদ্ধ
২৯ January ২০২৬ Thursday ৮:১০:২৫ PM
কলাপাড়ায় চোরের হামলায় গুরুতর আহত বৃদ্ধ

 কলাপাড়া(পটুয়াখালী)প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চোরের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আলী আকাব্বর মোল্লা (৭০) নামে এক বৃদ্ধ গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার গভীর রাতে লতাচাপলী ইউনিয়নের খাজুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। 

রক্তাক্ত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। 

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রাতের খাবার শেষে আলী আকাব্বর মোল্লা, তার স্ত্রী ও মা ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় একদল মুখোশধারী দুর্বৃত্ত ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। বিষয়টি টের পেয়ে আলো জ্বালালে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তবে ঘর থেকে কোনো মালামাল খোয়া গেছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। 

মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহব্বত খান জানান, অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
