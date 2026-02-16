পিরোজপুরে বিএনপির দুই নেতার ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা, কুপিয়ে জখম
পিরোজপুর প্রতিনিধি:
রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে জেলার ইন্দুরকানী উপজেলার পাড়েরহাট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন-পিরোজপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মহিউদ্দিন মল্লিক নাছির এবং তার ভাতিজা শংকরপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন মল্লিক নিপু। নাছির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীর পিরোজপুর সদর উপজেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন।
