আগৈলঝাড়ায় ২০১০ পিস ইয়াবাসহ ৪ মাদক কারবারি আটক

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় পৃথক দুটি অভিযানে ২০১০ পিস ইয়াবাসহ চার মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সেরাল চৌরাস্তা ও তার আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রথম অভিযানে উপজেলার বরিয়ালী গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে মনিরুল ইসলাম (২৫) এবং একই গ্রামের আফজাল সন্যামতের ছেলে হৃদয় সন্যামতকে (২৫) ১০ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়।
পরে সেই অভিযান শেষে ফেরার পথে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন দুই ব্যক্তি। পুলিশ ধাওয়া দিয়ে মেহেদী হাসান (৩৫) ও রাশেদ খান (৩৩) নামের ওই দুই যুবককে আটক করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ২০০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
আটক মেহেদী হাসান বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আবুল কালাম হাওলাদারের ছেলে এবং রাশেদ খান ঝালকাঠীর রাজাপুর থানার হাইলাকাঠী গ্রামের মৃত মোসলেম খানের ছেলে।
আগৈলঝাড়া থানার ওসি মোহাম্মদ মাসুদ খান জানান, আটক চারজনের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেছে। আজ রোববার সকালে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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