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২৭ September ২০২৬ Sunday ১০:২২:৫৯ PM
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চরফ্যাশনে যুবকের গ*লা*কা*টা লা*শ উদ্ধার

চরফ্যাশন ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার দক্ষিণ আইচা নজরুল নগর ইউনিয়নের বাবুরহাট গ্রামের রাস্তার পাশের একটি বিল থেকে এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। খুন হওয়া যুবকের নাম আবুল বাশার। রোববার ওই যুবকের লাশ উদ্ধারের পর হত্যার অভিযোগে সালমা বেগম নামের এক গৃহবধূর বাড়িতে হামলা করে ভাঙচুর করাসহ সামলমাকে বেদম মারধর করে স্থানীয়রা। এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ওই এলাকায় অবস্থান করছে বলে জানান দক্ষিণ আইচা থানার ওসি আহসান কবির। আবুল বাশার নামের ওই যুবকের পেট ও গলা কাটা অবস্থায় লাশ কচুরিপানাযুক্ত বিল থেকে পাওয়া যায়। সালমার বাড়ির পাশের এলাকায় ওই বিল থেকে লাশ উদ্ধারের পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা জানান, এলাকায় ধর্ষণের অভিযোগ এনে জুয়েল নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দেন সালমা। ওই মামলার স্বাক্ষী ছিলেন বাশার। এদিকে মামলায় স্বাক্ষী হিবেসে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জানান বাশার। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সালমা। শনিবার সালমা বাশারকে ফোনে ডেকে নেন। এর পরই বাশারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

রোববার বিলের কচুরিপানার ভেতর বাশারের লাশ দেখতে পায় স্থানীয়রা। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ টিম এসে ওই মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এদিকে সালমার বাড়িতে হামলাসহ ঘটনার জন্য সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানান তদন্ত কর্মকর্তা।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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