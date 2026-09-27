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২৭ September ২০২৬ Sunday ১০:০৪:৪৭ PM
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মঠবাড়িয়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, উদ্যোগী বিএনপি নেতা রাজু আহমেদ রাজা

মঠবাড়িয়া ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

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পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছেন বিএনপি নেতা মো. রাজু আহমেদ রাজা। উপজেলার টিকিকাটা ইউনিয়নের ১ থেকে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে এ অভিযান পরিচালনার কথা জানানো হয়েছে।

এ কর্মসূচির প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, টিকিকাটা ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এবং মো. রাজু আহমেদ রাজার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে। কর্মসূচির লক্ষ্য হিসেবে ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযানের আওতায় বিভিন্ন সড়ক, খোলা জায়গা ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার করা হবে। পাশাপাশি মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করে তা পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মো. রাজু আহমেদ রাজা বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধু চিকিৎসা নয়, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ কাজে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সম্পৃক্ত করা হবে।

আয়োজকেরা জানান, পর্যায়ক্রমে টিকিকাটা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানো হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিজেদের বাড়িঘর ও আশপাশ পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি কোথাও পানি জমে থাকলে তা অপসারণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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