ভোলায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুড়ল দোকান, দিশাহারা বৃদ্ধ

ভোলার দৌলতখানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডে একটি চায়ের দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) রাতে উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
অগ্নিকাণ্ডে দোকানটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়ায় চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধ আব্দুর রশিদ। এই ছোট্ট চায়ের দোকানটিই ছিল তার সংসার চালনা ও জীবনধারনের একমাত্র অবলম্বন।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে আব্দুর রশিদের চায়ের দোকানে রক্ষিত গ্যাস সিলিন্ডার থেকে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা পুরো দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় দোকানের আসবাবপত্র ও মালামালসহ কোনো কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। চোখের সামনেই ভস্মীভূত হয়ে যায় তার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা একমাত্র জীবিকা।
পাশের দোকানি মনির হোসেন জানান, রাতে হঠাৎ আব্দুর রশিদের দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তেই তা ভয়াবহ রূপ নেয়। অসহায় এই বৃদ্ধের সংসার চলত এই একটিমাত্র দোকানের আয়ে। দোকানটি পুড়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দৌলতখান ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মুখলেছুর রহমান জানান, সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই দোকানটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একমাত্র সম্বল হারিয়ে এখন দিশেহারা বৃদ্ধ আব্দুর রশিদ। কীভাবে সংসার চলবে এবং কীভাবে আবার ঘুরে দাঁড়াবেন- সেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তার। এ অবস্থায় ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে স্থানীয় প্রশাসন, বিত্তবান ও সহৃদয় ব্যক্তিদের সহযোগিতা কামনা করেছেন ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা।
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