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১৬ October ২০২৬ Friday ৮:৫৪:২১ PM
বিএনপি নেতাকে হত্যা: সাবেক ছাত্রদল নেতাসহ ১৭ জনের নামে মামলা
মুলাদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:
বরিশালের মুলাদীতে বিএনপি নেতা শুক্কুর আলী ব্যাপারীর (৪০) মৃত্যুর ঘটনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাসহ ১৭ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিহতের বাবা আব্দুস ছত্তার ব্যাপারী বাদী হয়ে মুলাদী থানায় মামলাটি করেন।
মামলায় গাছুয়া ইউনিয়নের ডুমুরীতলা গ্রামের রহমত উল্লাহ ফরাজী (৩৮), বারেক ফরাজী (৩২), মোজাম্মেল ফরাজী (৩৭), ফয়সাল ফরাজী (২৪), মিজানুর রহমান মন্টু ফরাজী (৫০), রফিক ফরাজী (২৭), নুরুজ্জামান ফরাজী (৬২), তাসলিমা বেগম (৪৭) এবং খলিলুর রহমান সরদারের (৬০) নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে বারেক ফরাজী গাছুয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি। তাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পদ থেকে বহিষ্কার করেছে উপজেলা ছাত্রদল।
শুক্কুর আলী ব্যাপারী উপজেলার ৪নং গাছুয়া ইউনিয়নের চরধলেশ্বর গ্রামের আব্দুস ছত্তার ব্যাপারীর ছেলে এবং ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ছিলেন। ইউনিয়নে জুয়া খেলা ও মাদক বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দিয়ে গত ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় হামলার শিকার হয়ে ১৫ অক্টোবর ভোর রাত ৪টার দিকে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।
হত্যাকাণ্ডের পর আসামিদের গ্রেফতারের অভিযানে নামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৫ অক্টোবর রাতে ঢাকার কোতোয়ালি থানাধীন বাবুবাজার এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে বরিশাল এসআরবি-৮ (সদর কোম্পানি) ও ঢাকা এসআরবি-১০ (সিপিসি-১)। এ সময় ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত রহমত উল্লাহ ফরাজীকে গ্রেফতার করা হয়।
মুলাদী থানার ওসি খন্দকার মো. সোহেল রানা জানান, শুক্কুর আলী ব্যাপারীর মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা হয়েছে এবং এক আসামি গ্রেফতার হয়েছেন। বাকি আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশি অভিযান চলছে।
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