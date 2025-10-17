Current Bangladesh Time
Saturday October ১৮, ২০২৫ ১২:২০ AM
Barisal News
Latest News
Home » উজিরপুর » বরিশাল » উজিরপুরের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী রিজভীর স্মরণসভা ও দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত
১৭ October ২০২৫ Friday ৯:৩২:৫০ PM
Print this E-mail this

উজিরপুরের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী রিজভীর স্মরণসভা ও দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত

রাহাদ সুমন,বিশেষ প্রতিনিধি:

বরিশালের উজিরপুরের ঐতিহ্যবাহী ওটরা মাধ‍্যমিক বিদ‍্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং ওটরা মাধ‍্যমিক বিদ‍্যালয়ের ম‍্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী প্রয়াত আবুল হোসেন রিজভীর স্মরণসভা ও দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় ঢাকা কলেজ অডিটোরিয়ামে এ দোয়া ও স্মরণসভার অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং মরহুম আবুল হোসেন রিজভীর সহোদর বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ দুলাল হোসেন।স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করেন কাজী নুরুল ইসলাম,আব্দুস সালাম ডাকুয়া , জাকির হোসেন হাওলাদার,,আলমগীর কবির,শফিকুল ইসলাম স্বপন,হেমায়েত উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম রিপন,হুমায়ুন কবির,মোহাম্মদ শামীম সহ ওটরার অনেক গন‍্যমান‍্য ব‍্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মঞ্জু।স্মরণসভা শেষে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া-মিলাদ  অনুষ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গত, গত ১ অক্টোবর দিবাগত গভীর রাতে ঢাকা  হার্ট ফাউন্ডেশনে হার্টঅ্যাটাকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবুল হোসেন রিজভী (৫৭) ইন্তেকাল করেন। পরের দিন ২ অক্টোবর জানাজা শেষে  উজিরপুরের ওটরা গ্রামের বাড়িতে  পারিবারিক কবরস্থানে তাকে চির নিন্দ্রায় শায়িত করা হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালের সেই ৩৪টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভাঙার কাজ শুরু
ভারতে পালানোর সময় বরগুনা ও বরিশালের দুই আ.লীগ নেতা আটক
বরিশাল বোর্ডে মেয়েরা এগিয়ে, ১২ কলেজ পাস শূন্য
এইচএসসি: বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬২.৫৭%, জিপিএ-৫ ও পাসের হার কমেছে
বরিশাল বোর্ডে যে ১২ কলেজের সবাই অকৃতকার্য

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 