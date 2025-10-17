Home » উজিরপুর » বরিশাল » উজিরপুরের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী রিজভীর স্মরণসভা ও দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত
১৭ October ২০২৫ Friday ৯:৩২:৫০ PM
উজিরপুরের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী রিজভীর স্মরণসভা ও দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত
রাহাদ সুমন,বিশেষ প্রতিনিধি:
বরিশালের উজিরপুরের ঐতিহ্যবাহী ওটরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং ওটরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী প্রয়াত আবুল হোসেন রিজভীর স্মরণসভা ও দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় ঢাকা কলেজ অডিটোরিয়ামে এ দোয়া ও স্মরণসভার অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং মরহুম আবুল হোসেন রিজভীর সহোদর বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ দুলাল হোসেন।স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করেন কাজী নুরুল ইসলাম,আব্দুস সালাম ডাকুয়া , জাকির হোসেন হাওলাদার,,আলমগীর কবির,শফিকুল ইসলাম স্বপন,হেমায়েত উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম রিপন,হুমায়ুন কবির,মোহাম্মদ শামীম সহ ওটরার অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মঞ্জু।স্মরণসভা শেষে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রসঙ্গত, গত ১ অক্টোবর দিবাগত গভীর রাতে ঢাকা হার্ট ফাউন্ডেশনে হার্টঅ্যাটাকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবুল হোসেন রিজভী (৫৭) ইন্তেকাল করেন। পরের দিন ২ অক্টোবর জানাজা শেষে উজিরপুরের ওটরা গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে চির নিন্দ্রায় শায়িত করা হয়।
