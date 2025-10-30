Current Bangladesh Time
Thursday October ৩০, ২০২৫ ৬:২২ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » আশ্বাসে স্থগিত অনশন, ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহে বিএম কলেজ ছাত্র সংসদ(বাকসু) নির্বাচন
৩০ October ২০২৫ Thursday ৬:০৭:৫২ PM
Print this E-mail this

আশ্বাসে স্থগিত অনশন, ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহে বিএম কলেজ ছাত্র সংসদ(বাকসু) নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি:

ডিসেম্বরে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আশ্বাস দেয়ায় অনশন স্থগিত করেছে বরিশাল বিএম কলেজের অনশনরত শিক্ষার্থীরা।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে কলেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ ড. শেখ মো. তাজুল ইসলাম এবং উপাধ্যাক্ষ অধ্যাপক আবু তাহের রাশেদুল ইসলাম অনশনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং নির্বাচনী রোডম্যাপ দেয়ার আশ্বাস দেন।


এর আগে রোববার দুপুরে বরিশাল ছাত্র সংসদ (বাকসু) নির্বাচনের দাবিতে প্রথম অনশন শুরু করেন ইতিহাস বিভাগ তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ফেরদৌস রুমি। পরবর্তীতে তার সঙ্গে সমাজকর্ম বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম এবং ইসলামিক স্টাডিস বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী কে এম মাঈনুল যোগ দেন।


এদিকে, বাকসু নির্বাচন ও শিক্ষার্থীদের অনশন নিয়ে বুধবার দুপুর ১২ টায় সংবাদ সম্মেলনে করে শিক্ষার্থীরা। এ সময় বাকসু নির্বাচন নিয়ে বিলম্ব করলে প্রশাসনিক ভবন শাটডাউন দেয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

রাতে কলেজ অধ্যক্ষ তাজুল ইসলাম জানান, ‘অনশনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি, নির্বাচনের রোড ম্যাপ দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর প্রথম সপ্তাহে ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।’


শিক্ষার্থী সাব্বির হোসেন সোহাগ বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন চলমান ছিল। প্রশাসনের আশ্বাসে তারা অনশন স্থগিত করেছেন। নতুন নেতৃত্ব আসলে শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করবে আশা প্রকাশ করেন।’


প্রসঙ্গত, ২০০২ সালে সবশেষ বিএম কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে কলেজটির ২২টি বিভাগে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
নারী ভোটারদের টানতে জামায়াতের বিশেষ কৌশল
বরিশালে অপসো স্যালাইন (ওএসএল) ফার্মার ৫০০ শ্রমিক ছাঁটাই, বিক্ষোভ
১৫ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর
দুই দশকেও হয়নি বরিশাল সিটি করপোরেশনের আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 