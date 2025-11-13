Current Bangladesh Time
বরিশালসহ ৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের ৪ বিভাগে নতুন বিভাগীয় কমিশনার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বিভাগগুলো হলো: খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও ময়মনসিংহ।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

উপ-সচিব আমিনুল ইসলাম সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মো. মোকতার হোসেনকে খুলনার বিভাগীয় কমিশনার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. এ এন এম বজলুর রশীদকে রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশিনার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহফুজুর রহমানকে বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান ফারাহ শাম্মীকে ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

