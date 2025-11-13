Current Bangladesh Time
Home » পিরোজপুর » পিরোজপুর সদর » পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের অফিস কক্ষ ভাঙচুর, ভিডিও ভাইরাল
১৩ November ২০২৫ Thursday ১০:০৬:৪১ PM
পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের অফিস কক্ষ ভাঙচুর, ভিডিও ভাইরাল

পিরোজপুর প্রতিনিধি:

পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজে ঢুকে একটি অফিস কক্ষ ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে কলেজটিতে এ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কলেজটিতে ভাঙচুরের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এদিকে অফিস কক্ষ ভাঙচুরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। 

ভিডিওতে দেখা গেছে, ক্যাপ পরা এক যুবক সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের একটি অফিস কক্ষে ভারী লাঠি দিয়ে ভাঙচুর করছে। এ সময় অন্য আরেকজন ভাঙচুরের ঘটনাটি মোবাইল ফোনে ধারণ করছিলেন। এরপর ভাঙচুর শেষে ওই যুবক কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কলেজের অধ্যক্ষ পান্না লাল রায় জানান, সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এক যুবক কলেজের দ্বিতীয় তলার প্রশাসনিক ভবনের একটি অফিস কক্ষে ঢুকে আসবাবপত্র ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।
তবে বৃহস্পতিবার রাত ৭টা পর্যন্ত এ ঘটনায় কলেজের পক্ষ থেকে কোন ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ভাঙচুর হওয়া কক্ষ পরিদর্শন করেছে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে আগামীকাল থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হবে বলে জানান পান্না লাল রায়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, কলেজে ভাঙচুর চালানো যুবক জেলা ছাত্রদলের এক সাবেক নেতা এবং ওই কলেজের সাবেক ছাত্র।

এ বিষয়ে পিরোজপুরের পুলিশ সুপার খান মোহাম্মদ আবু নাসের জানান, সন্ধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষ তাকে ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছে। বিষয়টি তদন্তে ঘটনাস্থলে পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
