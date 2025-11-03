বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের মধ্যে ১৬টি আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
আমাদের বরিশাল ডেস্ক:
বিএনপি আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ২৩৭টি আসনে তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। দলটি বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের মধ্যে ১৬টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। দলটির কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রার্থীদের তালিকা অনুমোদন করেছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) গুলশান বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বরিশালের ১৬টি আসন থেকে বিএনপির যারা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন তাদের মধ্যে বরগুনা-১ মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা, বরগুনা-২ নুরুল ইসলাম মনি, পটুয়াখালী-১ এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পটুলাখালী-৪ এ বি এম মোশাররফ হোসেন, ভোলা-১ গোলাম নবী আলমগীর, ভোলা-২ মো. হাফিজ ইব্রাহীম, ভোলা-৩ মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বীক্রম, ভোলা-৪ মো. নুরুল ইসলাম নয়ন, বরিশাল-১ জহির উদ্দিন স্বপন, বরিশাল-২ সরদার সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, বরিশাল-৪ মো. রাজীব আহসান, বরিশাল-৫ মো. মজিবর রহমান সরওয়ার, বরিশাল-৬ আবুল হোসেন খান, ঝালকাঠি-২ ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টু, পিরোজপুর-২ আহমেদ সোহেল মঞ্জুর এবং পিরোজপুর-৩ মো. রুহুল আমিন দুলাল।
