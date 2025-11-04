ঝালকাঠি-১: শাহজাহান ওমর কী ফিরবেন, নাকি শরীক দলের ডা. ইরান?
ঝালকাঠি প্রতিনিধি:
গত কয়েকদিন ধরে ঝালকাঠির রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা আর ফেসবুকে মন্তব্য আর পাল্টা মন্তব্যে ঘুরপাক খাচ্ছে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হঠাৎ করেই নৌকায় লাফিয়ে ওঠা বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান ওমরের নাম। কেউ কেউ ধারণা করছেন তিনি আবার নিজের পুরোনো দল বিএনপিতে ফিরতে পারেন। পেতে পারেন ধানের শীষের মনোনয়ন। আর এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে ফেসবুকে মন্তব্যের ঝড়ও ওঠে। তবে এ সন্দেহ আর ঘনীভূত হয় বিএনপির ২৩৭ আসনে মনোনয়ন ঘোষণার পর। সেখানে ঝালকাঠি-১ আসনটি স্থগিত রাখায় কৌতূহল বেড়ে যায়।
এ ব্যাপারে জানতে কথা হয় ঝালকাঠি জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আইনজীবী শাহাদাৎ হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘দলের দুঃসময়ে যেভাবে শাহাজাহান ওমর বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন সেটা কোনোভাবেই মেনে নেয়ার মতো নয়। এমন একজনকে দল আবার গ্রহণ করবে সেটা হওয়ার কথা নয়। আসনটিতে শরীক দলের প্রার্থীকে সমর্থন দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’
কে প্রার্থী হতে পারে জানতে চাইলে শাহাদাৎ হোসেন জানান, লেবারপার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান এ আসনটিতে লড়তে চাইছেন। আমাকে তিনি ফোনেও জানিয়েছেন। আর আন্দোলন-সংগ্রামে বিএনপির সঙ্গে তার সখ্যতা এবং সহাবস্থান রয়েছে। সেক্ষেত্রে এটা হতে পারে বলে ধারণা করছেন এই বিএনপি নেতা।
তবে এখনও কেন্দ্রীয়ভাবে সে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কিনা তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি ঝালকাঠি জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আইনজীবী শাহাদাৎ হোসেন।
এ ব্যাপারে লেবারপার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, ‘আমি দীর্ঘ দিন ধরে এ আসনটিতে কাজ করে আসছি। আমাদের দলীয়ভাবেও সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি মোট দুটি আসন থেকে নির্বাচন করবো। আমি বিএনপিকে জানিয়েছি, ঝালকাঠি-১ আসনটি আমার প্রথম চাওয়া। এ আসনে লেবারপার্টি ও আমার আনারস প্রতীকের লিফলেট এবং হ্যান্ডবিল ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। আসনটিতে আমি নির্বাচন করতে চাই। বিএনপিও আসনটিতে তাদের দলীয় মনোনয়ন স্থগিত রেখেছে। তাই আমিও আশাবাদী আসনটিতে বিএনপির শরীক দল হিসেবে আমি আনারস প্রতীকে নির্বাচন করবো।’
প্রসঙ্গত, ঝালকাঠি জেলায় সংসদীয় আসন দুটি। সোমবার (৩ নভেম্বর) ২৩৭টি আসনে বিএনপি তাদের দলীয় প্রার্থী মনোনীত করেন। ঝালকাঠি-২ আসনে ইসরাত সুলতানা ইলেন ভূট্টোকে মনোনয়ন দেয়া হলেও স্থগিত রাখা হয় ঝালকাঠি-১ আসনটি। এই আসনটিতে এখন পর্যন্ত শাহজাহান ওমর ৪ বার ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত হন। তবে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শাহজাহান ওমর হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগের নৌকায় ওঠায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন ওমর।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নাশকতা ও হত্যার অভিযোগে দায়ের হওয়া দুটি মামলায় বর্তমানে শাহজাহান ওমর কারাগারে রয়েছেন।
অপরদিকে ২০০৮ সালে শাহজাহান ওমর দুর্নীতির মামলায় কারাগারে থাকায় তার স্থলে বর্তমান বিএনপির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগের বজলুল হক হারুনের সঙ্গে হেরে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই আসনটিতে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে জামাল এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ ও বিরোধী রাজনীতির নেতৃত্বে দিয়ে আসছিলেন। ধানের শীষের মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে এখনও তিনি আশাবাদী বলে নিজের ফেরিভাইড ফেসবুকে স্ট্যাটাসও দিয়েছেন।
তবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-১ আসনে জামায়াতে ইসলাম ড. ফয়জুল হককে মনোনীত করেছে।
