৫ November ২০২৫ Wednesday ১২:৪৬:১৩ AM
বাউফলে নিখোঁজের তৃতীয় দিনে শতবর্ষী বৃদ্ধের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
অনলাইন নিউজ ডেস্ক:
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় নিখোঁজের তৃতীয় দিনে খাল থেকে এক শতবর্ষী বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের নাম আ. রশিদ হাওলাদার (১০২)। তিনি ধুলিয়া ইউনিয়নের ব্রিজ ঢাল এলাকার মৃত আইনউদ্দিন হাওলাদারের ছেলে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বাউফলের কালিশুরী ইউনিয়নের কুমারখালি এলাকায় খালের পানিতে ভাসমান অবস্থায় স্থানীয়রা তার মরদেহ দেখতে পান।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার (২ নভেম্বর) সকালে আ. রশিদ হাওলাদার তার ছোট ছেলে জাকির হোসেনের বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করলেও কোনো সন্ধান পাননি। তবে তারা নিখোঁজের বিষয়টি পুলিশকে জানাননি।
বাউফল থানার ওসি মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, “নিখোঁজের বিষয় কিংবা মরদেহ উদ্ধারের ঘটনা কোনোটিই পরিবার থেকে পুলিশকে জানানো হয়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে।”
তিনি আরও জানান, বৃদ্ধ আ. রশিদ বয়সজনিত কারণে মানসিকভাবে অস্বাভাবিক ছিলেন। সুরতহালের ভিত্তিতে কোনো সন্দেহজনক আলামত পাওয়া যায়নি। পরিবারের আবেদনে মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
