কুয়াকাটায় রাসমেলায় আগত পূণার্থী ও পর্যটকদের জন্য সুপেয় পানি বিতরণ

কুয়াকাটায় রাসমেলায় আগত পূণার্থী ও পর্যটকদের জন্য সুপেয় পানি বিতরণ
প্রতিনিধি, কলাপাড়া (পটুয়াখালী) পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটায় রাস পূজা ও রাসমেলায় আগত হাজারো পূণার্থী ও পর্যটকদের জন্য সুপেয় পানি, খাবার স্যালাইন, চকলেট ও প্যারাসিটামল বিতরণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে কুয়াকাটা জিরো পয়েন্টে ট্যুরিস্ট পুলিশ বক্সের সামনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুয়াকাটা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মতিউর রহমান হাওলাদার।এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুয়াকাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি রুমান ইমতিয়াজ তুষার, পৌর বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জহিরুল ইসলাম ঢালী, কোষাধ্যক্ষ শাহজাহান মুসুল্লি, ট্যুরিস্ট পুলিশের পরিদর্শক তাপসসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।
মোঃ মতিউর রহমান হাওলাদার বলেন, রাস উৎসবকে ঘিরে কুয়াকাটায় দেশ-বিদেশ থেকে অনেক মানুষ আসেন। তাদের স্বাস্থ্য ও সেবার কথা চিন্তা করেই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। পানি যেন অপচয় না হয়, সেদিকেও সবাইকে সচেতন থাকতে অনুরোধ করছি।
উল্লেখ্য, কুয়াকাটায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী রাস পূজা ও রাসমেলা।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
চমক দিয়ে বরিশালের ১৬টি আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা