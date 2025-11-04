Current Bangladesh Time
Home » কলাপাড়া » পটুয়াখালী » কুয়াকাটায় রাসমেলায় আগত পূণার্থী ও পর্যটকদের জন্য সুপেয় পানি বিতরণ
৪ November ২০২৫ Tuesday ১০:২২:৫৫ PM
কুয়াকাটায় রাসমেলায় আগত পূণার্থী ও পর্যটকদের জন্য সুপেয় পানি বিতরণ

প্রতিনিধি, কলাপাড়া (পটুয়াখালী) পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটায় রাস পূজা ও রাসমেলায় আগত হাজারো পূণার্থী ও পর্যটকদের জন্য সুপেয় পানি, খাবার স্যালাইন, চকলেট ও প্যারাসিটামল বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে কুয়াকাটা জিরো পয়েন্টে ট্যুরিস্ট পুলিশ বক্সের সামনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুয়াকাটা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মতিউর রহমান হাওলাদার।এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুয়াকাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি রুমান ইমতিয়াজ তুষার, পৌর বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জহিরুল ইসলাম ঢালী, কোষাধ্যক্ষ শাহজাহান মুসুল্লি, ট্যুরিস্ট পুলিশের পরিদর্শক তাপসসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

মোঃ মতিউর রহমান হাওলাদার বলেন, রাস উৎসবকে ঘিরে কুয়াকাটায় দেশ-বিদেশ থেকে অনেক মানুষ আসেন। তাদের স্বাস্থ্য ও সেবার কথা চিন্তা করেই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। পানি যেন অপচয় না হয়, সেদিকেও সবাইকে সচেতন থাকতে অনুরোধ করছি।

উল্লেখ্য, কুয়াকাটায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী রাস পূজা ও রাসমেলা।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
