পিটিয়ে শ্রমিক দল নেতার হাত ভেঙে দিল দুর্বৃত্তরা

পূর্বশত্রুতার জের ধরে কেদারপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি জাহিদুর রহমান অপু খন্দকারকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে প্রতিপক্ষ জিসান বাহিনীর সদস্যরা। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে এয়ারপোর্ট থানা পুলিশ ঘটনার মূলহোতা জিসানকে গ্রেফতার করেছে।
মঙ্গলবার বেলা ১১টায় বাবুগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি চায়ের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেদারপুর ইউনিয়নের শ্রমিক দলের সভাপতি জাহিদুর রহমান অপু মঙ্গলবার সকালে উপজেলা চত্বরে একটি চায়ের দোকানে বসা ছিলেন। এ সময় রহমতপুর ইউনিয়নের ক্ষুদ্রকাঠী গ্রামের মো. ইউসুফ মাস্টারের পুত্র জিসান তার দলবল নিয়ে অতর্কিতভাবে শ্রমিক দলের সভাপতির ওপর হামলা চালায়। এতে তার একটি হাত ভেঙে যায় এবং জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান।
স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সংবাদ পেয়ে উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন হাসপাতালে ছুটে যান, জাহিদুর রহমান অপুর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।
এ ব্যাপারে উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, অপুর অবস্থা গুরুতর।
এয়ারপোর্ট থানার ওসি মো. আল মামুন উল ইসলাম বলেন, শ্রমিক দলের সভাপতির ওপর হামলার ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। হামলার সঙ্গে জড়িত মূলহোতা জিসানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
