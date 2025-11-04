চমক দিয়ে বরিশালের ১৬টি আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা
আমাদের বরিশাল ডেস্ক:
সব জল্পনা-কল্পনা আর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। সোমবার (০৩ নভেম্বর) দলীয় কার্যালয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী বরিশাল বিভাগের ২১টি আসনের মধ্যে ১৬টিতে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে।
বাকি ৫টি অপেক্ষমাণ রয়েছে। বিভাগের মধ্যে তরুণ প্রার্থী হিসেবে ভোলা এবং বরিশালের দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই তরুণ নেতা। তাছাড়া মাত্র একটি আসনে নারী নেত্রীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
বাকি ৫টি আসন কারা পাবেন তা নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে। এ পাঁচটি আসন বিএনপির শরিকদের দিতে পারে বিএনপি। এমনটি হলে পটুয়াখালীতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের কপাল খুলতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।
মনোনয়ন ঘোষণার পর প্রার্থীদের অনুসারী নেতাকর্মীরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। পাশাপাশি মনোনীত প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে দলীয় প্যাডে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন স্থানীয় বিএনপির অনেক নেতা।
এদিকে বরিশাল জেলার সংসদীয় ছয়টি আসনের ৫টিতে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। যেখানে চারটি আসনেই দলের ২০১৮ সালের নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থীরা পুনরায় মনোনীত হয়েছেন। তবে একটিতে এসেছেন তরুণ এবং নতুন মুখ।
অনেকটা চমক দেখিয়েই জেলার হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত বরিশাল-৪ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন রাজিব আহসান। যিনি জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি।
মনোনয়ন আলোচনার শীর্ষে থাকা বরিশাল-৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি। মুলাদী-বাবুগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে মনোনয়ন আলোচনায় রয়েছেন দলের দুই শীর্ষ নেতা। তারা হলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন।
তবে আসনটিতে আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি নির্বাচনে অংশ নিলে জোটের স্বার্থে বিএনপির পক্ষ থেকে আসনটি ছাড় দেওয়া হতে পারে বলে আলোচনা দীর্ঘদিনের। সেই আলোচনা আরও তীব্র করেছে আসনটিতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর নাম ঘোষণা না করা।
জানা গেছে, একটি সিটি করপোরেশন, ১০টি উপজেলা এবং ১৪টি থানা নিয়ে গঠিত বরিশাল জেলা। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সীমানায় ছয়টি আসনে বিভক্ত এ জেলা। জেলায় প্রবেশদ্বার গৌরনদী-আগৈলঝাড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত বরিশাল-১ আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়েছেন দুই বারের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন। এ আসনে আরও আলোচনায় ছিলেন- জাতীয় নির্বাহী কমিটির বরিশাল বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রকৌশলী আব্দুস সোবহান।
জহির উদ্দিন স্বপন বিএনপির সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক। ২০০৭ সালের এক-এগারোর সময় সংস্কারপন্থি হিসেবে পরিচিতি পেয়ে দলের বাইরে থেকে যান তিনি। ২০১৭ সালে আবার দলে ডাক পান। এরপর বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য।
বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সরদার সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু। উজিরপুরের গুঠিয়ার দৃষ্টিনন্দন মসজিদ বায়তুল আমানের প্রতিষ্ঠাতা সরফুদ্দিন সান্টু আওয়ামী লীগের আমলে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে দেশ ছাড়া হয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে অর্থের জোগানদাতা ছিলেন তিনি।
তার বাইরে আসনটির দুইবারের সাবেক সংসদ সদস্য বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু, সদস্য দুলাল হোসেন এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েলের নাম আলোচনায় ছিল।
বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন আলোচনার শীর্ষে ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান। সেখানে চমক সৃষ্টি করে মনোনীত হয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রাজিব আহসান।
তরুণ এই নেতা পতিত সরকারের আমলে দফায় দফায় হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন। কারাগারেও যেতে হয়েছে অসংখ্যবার।
এদিকে মর্ঝাদার আসন হিসেবে পরিচিত বরিশাল-৫ (সিটি ও সদর উপজেলা) আসনটি। আসনটিতে আগে থেকেই আলোচনায় ছিলেন পাঁচবারের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের সাবেক চিফ হুইপ মজিবর রহমান সরোয়ার। অবশেষে সেই আলোচনা বাস্তবে রূপ নিয়েছে সোমবার দলের মনোনীত প্রার্থী ঘোষণার মধ্য দিয়ে।
সদর আসনে মনোনয়ন পাওয়া দলের চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মজিবর রহমান সরোয়ার গত ১৭ বছরে ২৫টির ওপর মামলার আসামি ছিলেন। ২০২৪-এর আন্দোলনে ঢাকায় হামলা এবং পরবর্তীতে কারাগারেও যেতে হয় তাকে। ২০০৮ সালে বরিশালে যে দুটি আসনে বিএনপির বিজয় হয়েছিল তার মজিবর রহমান সরোয়ার একজন।
তবে গত পাঁচ বছর রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা ছিলেন মজিবর রহমান সরোয়ার। এমনকি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার মনোনয়ন ঠেকাতে মনোনয়নপ্রত্যাশী হয়ে মাঠে নামেন অর্ধ ডজন নেতা।
আসনটিতে সরোয়ার ছাড়াও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের আরেক সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বিএনপির জাতীয় কমিটির সদস্য এবায়েদুল হক চাঁন, আবু নাসের মুহাম্মদ রহমতউল্লাহ, মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক, সাবেক সংসদ সদস্য বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবুল কালাম শাহীন ও মহানগর বিএনপির ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিন প্রত্যাশী ছিলেন।
বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনেও আলোচনায় ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হোসেন খান। এ আসনে তার বিপক্ষে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন- কেন্দ্রীয় বিএনপির বরিশাল বিভাগের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম খান রাজন। তবে ২০২৪-এর ৫ আগস্টের পূর্বে তিনি দেশে না থাকা এবং আওয়ামী সরকার পতনের পর রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়াসহ নানা কারণে পিছিয়ে পড়েন রাজন।
জানা গেছে, আবুল হোসেন খান আওয়ামী লীগের পুরোটা সময়জুড়েই বরিশালের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। নেতৃত্ব দিতে গিয়ে হামলা-মামলার শিকারও হয়েছেন অসংখ্যবার। সবশেষ ২০২৪-এর জুলাইয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিপক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে দুই দফা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আবুল হোসেন।
অপরদিকে বরগুনা-১ (বরগুনা সদর, আমতলী ও তালতলী) থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন বরগুনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা। বরগুনা-২ (পাথরঘাটা, বামনা ও বেতাগী) থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও তিনবারের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ নূরুল ইসলাম মণি।
পটুয়াখালী-১ (সদর-মির্জাগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সাবেক এ মন্ত্রী।
পটুয়াখালী-৪ (কলাপাড়া-রাঙ্গাবালী) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন। তিনি প্রশাসনিক দক্ষতা, সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে বিএনপির পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকার জন্য দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছেন। বাকি দুই আসন- পটুয়াখালী-২ (বাউফল) ও পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা)-এর প্রার্থী ঘোষণা হয়নি।
ভোলা-১ (সদর) আসনে গোলাম নবী আলমগীর, ভোলা-২ (দৌলতখান-বোরহানউদ্দিন) হাফিজ ইব্রাহীম, ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমদ্দিন) মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা) আসনে যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মো. নুরুল ইসলাম নয়নকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।
মনোনয়ন ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বরিশাল সদর আসনে মনোনীত প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার বলেন, আমরা জনআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার চিন্তা করছি। বিএনপি গণতন্ত্র উত্তোরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি জনতাই ক্ষমতার উৎস, এই মনোনয়নের মাধ্যমে সেটা আরও একবার প্রমাণিত হলো।
