৩ November ২০২৫ Monday ৪:৩৭:০৯ PM
বরিশালে চোখ রাঙাচ্ছে ‘জলাতঙ্ক’

বিশেষ প্রতিনিধি:

বরিশালে কুকুর, বিড়ালসহ বিভিন্ন প্রাণীর কামড় ও আঁচড়ের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। ফলে বিভাগের সব জেলায় জলাতঙ্ক রোগের আতঙ্ক নতুন করে চোখ রাঙাচ্ছে। বিশেষ করে পোষা প্রাণীর আক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

রোববার (২ নভেম্বর) বরিশাল জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ‘জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন নিতে সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আক্রান্তরা। লাইনে শৃঙ্খলা না থাকায় ভোগান্তির শিকার হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে অনেককে।


শহরের নাজির মহল্লার বাসিন্দা জান্নাত জানিয়েছে, ‘বাসায় পালিত বিড়াল খেলার ছলে তার বাচ্চাকে আঁচড় দিয়েছে। তাই শংঙ্কামুক্ত রাখতেই ভ্যাকসিন নিতে এসেছেন। এছাড়াও শিশু ইকবাল, তনু ও রাইসাও এসেছেন নিজেদের পোষা বিড়ালের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে।


সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন ৩শ থেকে ৪শ জন রোগী এখানে ভ্যাকসিন নিচ্ছেন। হাসপাতালে ভ্যাকসিন সংকট না থাকলেও মাঝে মধ্যে সরবরাহে কিছুটা বিলম্ব হয় বলে জানিয়েছেন তারা।


পরিসংখ্যান বলছে, আক্রান্তদের প্রায় সবাই প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন নিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজ গ্রহণে অনীহা রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগীর মধ্যে।


চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বরিশাল বিভাগে বিড়াল ও কুকুরের কামড়-আচরের মাধ্যমে আক্রান্ত হন ২ হাজার ১৭৪ জন। তাদের সবাই প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন নিলেও দ্বিতীয় ডোজ নেন ১ হাজার ৭৫৪ জন এবং তৃতীয় ডোজ নেন মাত্র ১ হাজার ৫২৮ জন। ফেব্রুয়ারিতেও একই প্রবণতা দেখা যায়- ১ হাজার ৭৯৫ জন আক্রান্তের সবাই প্রথম ডোজ নিলেও দ্বিতীয় ডোজ নেন ১ হাজার ৭৪০ জন এবং তৃতীয় ডোজ নেন ১ হাজার ৫৬৯ জন।

ভেটেনরি চিকিৎসক মোহাম্মদ আল আমিন জানান, ‘স্তন্যপায়ী বিড়াল, কুকুর, শিয়াল ও বেজির কামড়ে লালার মাধ্যমে জলাতঙ্কের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই পোষা প্রাণীর আচরণে সামান্য পরিবর্তন দেখলেই সতর্ক হতে হবে।’


বরিশালের সিভিল সার্জন ডা. এস.এম. মনজুর-এ-এলাহী বলেন, ‘সচেতনতা বাড়ায় আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি মানুষ এখন ভ্যাকসিন নিতে আসছেন, যা ইতিবাচক দিক।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
