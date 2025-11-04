Current Bangladesh Time
Wednesday November ৫, ২০২৫ ৬:০৫ AM
Barisal News
Latest News
Home » পাথরঘাটা » বরগুনা » বামনা » বেতাগী » বরগুনা-২ আসনে নুরুল ইসলাম মনিকে বিএনপি প্রার্থী ঘোষণায় আনন্দ মিছিল
৫ November ২০২৫ Wednesday ১২:২২:৫৮ AM
Print this E-mail this

বরগুনা-২ আসনে নুরুল ইসলাম মনিকে বিএনপি প্রার্থী ঘোষণায় আনন্দ মিছিল

পাথরঘাটা ((বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনা-২ (বামনা–পাথরঘাটা–বেতাগী) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও তিনবারের সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম মনিকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করার পর সোমবার রাত থেকে পাথরঘাটাজুড়ে শুরু হয় আনন্দের বন্যা।

মনোনয়নের খবর ছড়িয়ে পড়তেই উপজেলা সদর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে দেখা যায় বাঁধভাঙা উল্লাস।

সোমবার রাতেই পাথরঘাটা পৌর শহরে বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন থেকে নেতাকর্মীরা মিছিলের মাধ্যমে দলে দলে উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে জড়ো হন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে একটি বিশাল আনন্দ মিছিল বের হয়। মিছিলটি পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বিএনপি অফিসে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে অংশ নেন হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ। হাতে ছিল ধানের শীষের প্রতীক, মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল ‘ধানের শীষের জয় হোক’, ‘নুরুল ইসলাম মনি ভাই এগিয়ে চলুন’ এমন নানা শ্লোগান। পুরো শহর তখন এক আনন্দঘন উৎসবে পরিণত হয়।

আনন্দ মিছিল শেষে পাথরঘাটা পৌর শহরসহ আশপাশের এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অনেক এলাকায় কর্মী-সমর্থকরা আতশবাজি ফাটিয়ে ও মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

পাথরঘাটা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক বলেন, বরগুনা-২ আসনে যোগ্য ও জনপ্রিয় নেতাকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই মনোনয়নের মাধ্যমে তৃণমূল কর্মীদের আশা পূরণ হয়েছে। 

পাথরঘাটা পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হারুন অর রশিদ বলেন, আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী এই আসনে একজন অভিজ্ঞ ও জনবান্ধব প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এতে পাথরঘাটার বিএনপি পরিবারে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তিনবারের সংসদ সদস্য হিসেবে নুরুল ইসলাম মনির হাত ধরেই এ অঞ্চলের শিক্ষা, সড়ক ও ধর্মীয় অবকাঠামোয় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তার নেতৃত্বে পাথরঘাটার রাজনীতি সর্বদাই সক্রিয় থেকেছে।

তারা আরও বলেন, অভিজ্ঞ ও যোগ্য এই নেতা বরগুনা-২ আসনের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাই তার মনোনয়ন ঘোষণার পর পাথরঘাটাজুড়ে এখন নতুন করে জয়ের প্রত্যাশা দেখা দিয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
চমক দিয়ে বরিশালের ১৬টি আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা
বরিশালের পাঁচটি আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন যারা
বরিশাল ৫, মর্যাদার আসনে সরোয়ারের ওপরেই আস্থা রাখল বিএনপি
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের মধ্যে ১৬টি আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
বরিশালে চোখ রাঙাচ্ছে ‘জলাতঙ্ক’

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 