ঝালকাঠি -২ আসনে বিএনপির  মনোনয়ন পেলেন ইলেন ভুট্টো

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি -২ (ঝালকাঠি সদর-নলছিটি) আসনে বিএনপির
এমপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেলেন সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্ত্রী ও ঝালকাঠি-২ আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার নাম ঘোষণা করেন।
ঝালকাঠি -২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির বরিশাল বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল হক নান্নু,জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট শাহাদাৎ হোসেন, সাবেক সংসদ সদস্য ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো ও জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জিবা আমিনা আল গাজী।
দীর্ঘদিন ধরে তারা এই আসনটিতে গণসংযোগ করে আসছেন। এদিকে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর -কাঁঠালিয়া) আসনের এমপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন নি দলটি।
