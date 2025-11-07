বরিশালে অস্ত্র, মাদক ও ২০ লাখ টাকাসহ নারী আটক

বরিশালে কাউনিয়া থানার অভিযানে দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থসহ এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তার স্বামী কৌশলে পালিয়ে যান।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে নগরীর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রসুলপুর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
আটকৃত হলেন রসুলপুর এলাকার মান্না সুমনের স্ত্রী শিল্পি বেগম (৩৫)।
জানাযায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাউনিয়া থানার একটি দল রসুলপুর এলাকায় আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী দম্পতি মান্না সুমন ও শিল্পির বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় ১০২ পিচ ইয়াবা, ৫০ গ্রাম গাঁজা, ৩০০ মিলিলিটার দেশীয় মদ, কিছু দেশীয় অস্ত্র এবং মাদক বিক্রির নগদ ২০ লাখ ৪৮ হাজার ৫১০ টাকা জব্দ করা হয়।
অভিযানের সময় মান্না সুমন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও তার স্ত্রী শিল্পি বেগমকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে পুলিশ।
কাউনিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইসমাইল হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে মাদক, দেশীয় অস্ত্র ও মাদক বিক্রির বিপুল পরিমানে নগদ অর্থ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া পলাতক আসামিকে গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।
