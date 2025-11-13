Home » সারা বিশ্ব » ভারতকে সহযোগিতার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের, অসম্মতি ভারতের
১৩ November ২০২৫ Thursday ৬:০২:১৮ PM
ভারতকে সহযোগিতার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের, অসম্মতি ভারতের
আন্তর্জাতিক ডেস্ক:
নয়াদিল্লিতে গাড়িবোমা বিস্ফোরণের সাম্প্রতিক ঘটনা তদন্তে ভারতকে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ভারত ভদ্রভাবে এতে অসম্মতি জানিয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ তথ্য জানিয়েছেন। বুধবার থেকে কানাডার রাজধানী অটোয়ায় শিল্পোন্নত ও ধনী ৭ দেশের জোট জি৭-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক শুরু হয়েছে। সে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মার্কো রুবিও তার দেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন।
সম্মেলনের ফাঁকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নয়াদিল্লির গাড়িবোমা হামলা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রুবিও বলেন, “দিল্লিতে গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা পরিষ্কারভাবে একটি সন্ত্রাসী হামলা। আমরা এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে। ভারত ইতোমধ্যে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এটা প্রশংসনীয় এবং আমরা চাই তদন্ত সফল হোক।”
রুবিও আরও বলেন, “নয়াদিল্লিতে বিস্ফোরণের পর আমি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে টেলিফোন করেছিলাম। এ ঘটনার তদন্তে ভারতকে সহযোগিতার প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। তবে ভারত জানিয়েছে, এ ঘটনার তদন্তের সম্পূর্ণ সক্ষমতা তাদের আছে এবং আমাদের সহযোগিতা তাদের প্রয়োজন নেই।”
১০ নভেম্বর স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে নয়াদিল্লির পর্যটন এলাকা লাল কিল্লা’র একটি মেট্রোরেল স্টেশনের কাছে একটি আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে নিহত হন অন্তত ১২ জন এবং আহত হন প্রায় ৩০ জন। বিস্ফোরিত বোমাটি শক্তিশালী ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আইডি বোমা ছিল।
পাকিস্তানি কাশ্মিরভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই মোহাম্মদ এবং ভারতের জম্মু-কাশ্মিরভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী জামাত-ই-ইসলামকে এ হামলার জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে।
গতকাল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং পুলিশ, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই বৈঠকে এ ঘটনাকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
ভারতকে সহযোগিতার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের, অসম্মতি ভারতের
হাতকড়া ও শেকল পরিয়ে আরও ৩০ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র