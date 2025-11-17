Current Bangladesh Time
Home » উজিরপুর » বরিশাল » ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে শিকারপুর ব্রিজ এলাকায় গাছ ফেলে তিন ঘণ্টা অবরোধ
১৭ November ২০২৫ Monday ২:৩৫:৫৮ PM
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে শিকারপুর ব্রিজ এলাকায় গাছ ফেলে তিন ঘণ্টা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি:

উজিরপুরের দোয়ারিকা ও শিকারপুর সেতু এলাকায় গাছ ফেলে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। র‌বিবার রাত ২টার দিকে শুরু হওয়া এ অবরোধে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে প্রায় তিন ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। এতে দুর্ভোগে পড়েন দূরপাল্লার যাত্রী ও চালকরা।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাত আনুমানিক ২টার দিকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দোয়ারিকা-শিকারপুর সেতু এলাকায় অবস্থান নেন।

পরে তারা যন্ত্রের সাহায্যে ছোট গাছ কেটে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেন। এতে দুদিকেই যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়। অবরোধ চলাকালে বিক্ষোভকারীরা সরকারবিরোধী নানা স্লোগান দিতে থাকেন। 

খবর পেয়ে রাত তিনটার দিকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের স্থানীয় নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান।

একই সময়ে উজিরপুর থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা পৌঁছালে অবরোধকারীরা সরে যান।

উজিরপুর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ফারুক হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে যাই। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় কাটা গাছগুলো সরিয়ে ফেলি। প্রায় দুই ঘণ্টা পর রাত সাড়ে তিনটার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

তিনি আরো বলেন, ‘আওয়ামী লীগের লোকজন কয়েকটি গাছ কেটে মহাসড়কে ফেলে রেখে অবরোধ তৈরি করেছিলেন। দ্রুত অপসারণ করতে পেরেছি বলেই ভোর ৪টার মধ্যে সড়ক সচল করা সম্ভব হয়েছে।’ এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি। পুলিশ বলছে, ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
