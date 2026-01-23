Current Bangladesh Time
Saturday January ২৪, ২০২৬ ৩:২৫ AM
Barisal News
Latest News
Home » পাথরঘাটা » বরগুনা » পাথরঘাটায় রাতে প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে পুলিশ সদস্য, রশিতে বেঁধে থানায় সোপর্দ
২৩ January ২০২৬ Friday ১০:১৫:৪৫ PM
Print this E-mail this

পাথরঘাটায় রাতে প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে পুলিশ সদস্য, রশিতে বেঁধে থানায় সোপর্দ

পাথরঘাটা ((বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনার পাথরঘাটায় সৌদিপ্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া করতে গিয়ে এক পুলিশ সদস্য স্থানীয়দের কাছে আটক হয়েছেন। পরে পুলিশ সদস্যকে রশিতে বেঁধে থানা-পুলিশের কাছে তুলে দেন স্থানীয়রা। 

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নে ছোনবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মংচেনলা।

আটক পুলিশ সদস্যের নাম মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। তিনি পাথরঘাটা থানায় কনস্টেবল পদে কর্মরত। তাঁর বাড়ি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আটক হওয়া পুলিশ সদস্য মেহেদী হাসান প্রায় সময় ওই প্রবাসীর বাড়িতে আসতেন। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে ওই প্রবাসীর বাড়িতে এলে স্থানীয়রা দেখে ফেলে।

রশিতে বাঁধা মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। ছবি: সংগৃহীত
রশিতে বাঁধা মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, ‘রাত ১১টার দিকে আমার ভাইয়ের বাড়িতে একটি মোটরসাইকেল থেকে এক পুরুষকে ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখি। ঘরে ঢোকার কিছু পর ঘরের আলো বন্ধ করে দেয়। এতে আমার সন্দেহ হওয়ায় গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে সেই বাড়িতে যাই। সেখানে গিয়ে পুলিশ সদস্য মেহেদী এবং আমার ভাইয়ের বউকে ঘরের মধ্যে আপত্তিকর অবস্থায় পাই। এরপর আমরা থানা-পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে নিয়ে যায়।’

অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য মেহেদী হাসান বলেন, ‘ওই নারী আমার আন্টি হন। তাঁর সঙ্গে প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই। তাই তাঁদের সঙ্গে পারিবারিক একটা সম্পর্ক রয়েছে। একটি মোবাইল নম্বর নিতে এসেছিলাম। পরে আমাকে আটক করে মারধর করে বেঁধে রাখা হয়।’

এ বিষয়ে পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মংচেনলা বলেন, প্রবাসীর স্ত্রীসহ পুলিশ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। ঘটনা পুরোপুরি জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল সদর আসনে ভোটের হাওয়া, প্রচারণায় প্রার্থীরা
বরিশালে ৬ আসনে ৩৬ প্রার্থীর প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচনী উত্তাপ শুরু
বরিশাল-৫: ভোটের লড়াইয়ে হাতপাখার প্রতিদ্বন্দ্বী এখন ধানের শীষ
বরিশালে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ৭ প্রার্থী
‘আমাদেরই একাংশ’ চায় না নির্বাচন সুষ্ঠু হোক: পটুয়াখালীতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 