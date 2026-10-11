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১১ October ২০২৬ Sunday ৯:০০:৩৮ PM
বাবুগঞ্জে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে শ্রমিকলীগের ফেস্টুন, বার্তা ‘ডিসেম্বরে ফিরবে
বাবুগঞ্জ প্রতিনিধিঃ বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সংবলিত জাতীয় শ্রমিকলীগের একটি ফেস্টুন দেখা গেছে। ফেস্টুনটি ঘিরে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা তৈরি হয়েছে।
রবিবার (১১ অক্টোবর) সকালে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ফেস্টুনটি দেখা যায়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার ছবি রয়েছে বলে জানা গেছে। ফেস্টুনটির সঙ্গে ‘ডিসেম্বরে ফিরবে’—এমন একটি বার্তার বিষয়ও সামনে এসেছে।
স্থানীয়ভাবে আলোচনায় থাকা এ ফেস্টুনটি কে বা কারা টাঙিয়েছেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এটি কবে টাঙানো হয়েছে এবং এর পেছনে কারা রয়েছেন, সে বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতীয় শ্রমিকলীগের ফেস্টুনের উপস্থিতি স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে ‘ডিসেম্বরে ফিরবে’ বার্তাটি কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।
এ বিষয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগের বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি এইচ এম ফারুকের মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
তবে ফেস্টুনটি টাঙানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
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