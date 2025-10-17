কাউখালীতে নিষেধাজ্ঞায় ইলিশ ধরায় ২ জেলের কারাদণ্ড

কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতাপিরোজপুরের কাউখালীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ ধরায় দুই জেলে প্রত্যেককে ১৭দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
কাউখালী উপজেলা মৎস্য বিভাগের অভিযানে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার সন্ধ্যা নদীর আমরাজুড়ি ব্রাহ্মণতিত্না এলাকায় দুই জেলেকে আটক করে । পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও সহকারী কমিশনার (ভুমি) এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত দেবনাথ এ রায় দেন।
সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- উপজেলার আমরাজুড়ি গ্রামের বাসিন্দা ফয়সাল মৃধা ও জসিম মল্লিক।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান বলেন, ‘নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অভিযোগে অভিযানে জেলে ফয়সাল ও জসিম মৃধাকে আটক করা হয়।
এ সময় তাদের দুইটি নৌকা ৩হাজার মিটার সুতার জাল উদ্ধার যার মুল্যে ৫০ হাজার টাকা এবং ৫ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়েছে। আটক জেলেদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে তাদের প্রত্যেককে ১৭দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন বিচারক।’তিনি বলেন, ‘মা ইলিশ রক্ষায় এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। গত ০৪ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইলিশ ধরায় এ নিষেধাজ্ঞা চলবে আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত।
