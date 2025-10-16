Current Bangladesh Time
Home » পিরোজপুর » মঠবাড়িয়া » মঠবাড়িয়ায় জামায়াতের এমপি প্রার্থীকে হারিয়ে মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন ছাত্রদল নেতা
১৬ October ২০২৫ Thursday ১০:৩৮:৩০ PM
মঠবাড়িয়ায় জামায়াতের এমপি প্রার্থীকে হারিয়ে মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন ছাত্রদল নেতা

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতিনিধি :

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় উপজেলা জামায়াতের আমীর ও এমপি প্রার্থী অধ্যাপক আঃ জলিল শরীফকে এক ভোটে পরাজিত করে পশ্চিম মিঠাখালী নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ফরাজি। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট ৭ জন সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ফলাফলে শাহাদাৎ হোসেন ফরাজি ৪ ভোট পেয়ে ১ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন।

নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আঃ জলিল শরীফ। যিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত আগামী সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর-৩ আসনের এমপি প্রার্থী।

মাদ্রাসাটি এলাকার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা প্রতিষ্ঠা করেন মরহুম আলহাজ্ব মফিজ উদ্দিন মোল্লা। পশ্চিম মিঠাখালী ইউনিয়নের মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে এটি দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে।

ফলাফল ঘোষণার পর শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। নতুন সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন ফরাজি প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করবো। দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাসাটিকে একটি মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
