Home » কাউখালী » পিরোজপুর » কাউখালীতে নিষেধাজ্ঞায় ইলিশ ধরায় ৫ জেলের কারাদণ্ড
২৫ October ২০২৫ Saturday ৫:২৯:৪০ PM
কাউখালীতে নিষেধাজ্ঞায় ইলিশ ধরায় ৫ জেলের কারাদণ্ড

কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতা:

পিরোজপুরের কাউখালীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ ধরায় ৪ জেলে প্রত্যেককে  ৩দিন করে এবং ১ জেলেকে ৭দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

কাউখালী উপজেলা মৎস্য বিভাগের অভিযানে শনিবার দুপুরে উপজেলার সন্ধ্যা ও কচা নদীতে ৫জন জেলেকে আটক করে । 

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্বজল মোল্লা   এ রায় দেন।

তিন দিনের সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- উপজেলার কেশরতা গ্রামের রাজু খান,মো: জাফর, বেকুটিয়া গ্রামের হাসান হাওলাদার, মাইনুল।৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত পিরোজপুরের রানীপুর গ্রামের রশিদ শেখ ।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান বলেন, ‘নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অভিযোগে অভিযানে জেলে পাঁচ জেলেকে আটক করা হয়। পরে আটক জেলেদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে তাদের ৪ জনকে ৩ দিন করে এবং একজন জেলের ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন বিচারক।’

তিনি বলেন, ‘মা ইলিশ রক্ষায় এ অভিযান আজ ২৫ অক্টোবর রাত ১২ টা পর্যন্ত চলবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
