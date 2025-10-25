‘আমি বিএনপি করি, তবে শেখ হাসিনার আদর্শে বিশ্বাসী’ মন্তব্য করা সেই ইউপি সদস্য গ্রেপ্তার
নেছারাবাদ ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:
পিরোজপুরের নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. সোহাগ মৃধাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর বলদিয়া ইউনিয়নের রাজবাড়ী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সোহাগ মৃধাকে একটি মারামারির মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সোহাগ মৃধা অতীতে বিএনপি পরিচয়ে এলাকায় রাজনীতি করতেন এবং বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। পরে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশংসা করে আলোচনায় আসেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সমর্থন নিয়ে ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন।
এর আগে বুধবার (২২ অক্টোবর) স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় সোহাগ মৃধা বলেন, ‘আমি বিএনপি করে শ ম রেজাউলের আমলে মামলায় জেল খেটেছি। এমনকি আমাকে হত্যার চেষ্টাও করা হয়েছিল। তবে শেখ হাসিনার আদর্শে বিশ্বাসী থেকে আমি কাজ করে যাচ্ছি।’
তার এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা–সমালোচনার সৃষ্টি হয়।
ওসি বনি আমিন আরও জানান, সোহাগ মৃধার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে তাকে মারামারির মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
