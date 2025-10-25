Current Bangladesh Time
২৫ October ২০২৫ Saturday ১০:২৪:৫৬ PM
গৌরনদীতে যুবলীগ নেতার হামলায় বিএনপি কর্মীসহ আহত ৩

গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

চোর অপবাদ দেওয়ার জেরে বরিশালের গৌরনদীতে যুবলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলার ঘটনায় বিএনপির এক কর্মীসহ পরিবারের তিন সদস্য আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত পৌনে ৮টার দিকে উপজেলার নাঠৈ মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদের ভেতরে ও প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন— বিএনপি কর্মী সৈয়দ আব্দুল আলীম (৬২), তার স্ত্রী মিসেস লিয়া (৫১) ও ছেলে সৈয়দ তাওসীন ইসলাম (১৫)। বর্তমানে তারা গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

আহত মিসেস লিয়া অভিযোগ করে বলেন, আমাদের প্রতিবেশী সৈয়দ সালাউদ্দিনের কাছ থেকে কেনা গাছ কাটতে গেলে স্থানীয় ইউপি সদস্য ও গৌরনদী উপজেলা যুবলীগের সহ-সম্পাদক সৈয়দ মেহেদী সুলভ বাধা দেন। পরে শুক্রবার ভোরে তিনি ও তার লোকজন গাছের টুকরো চুরি করে নিয়ে যান। আমরা বিষয়টি দেখে ফেললে সুলভ ক্ষিপ্ত হয়ে গালাগাল করেন। এর জেরে বাদ এশা মসজিদে নামাজ শেষে সুলভ ও তার সহযোগীরা আমার স্বামীকে পিটিয়ে আহত করে। স্বামীকে বাঁচাতে আমি ও ছেলে এগিয়ে গেলে আমাদেরকেও কুপিয়ে জখম করে।

তিনি আরও জানান, স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের তিনজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযুক্ত যুবলীগ নেতা ও ইউপি সদস্য সৈয়দ মেহেদী সুলভ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমাকে চোর বলায় প্রতিপক্ষরাই হামলা চালিয়ে আমাকে ও আমার ভাই সৈয়দ শান্তকে মারধর করেছে। আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু করেছি, সেটুকুই করেছি। আমার পৈতৃক জমির গাছ কাটতে আমি বাধা দিয়েছিলাম।

গৌরনদী থানার ওসি তরিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই সুলভ মেম্বারসহ হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
