Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » ‘৩১ দফা নারীর ক্ষমতায়ন ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার এক নতুন অঙ্গীকার’-সেলিমা রহমান
২৫ October ২০২৫ Saturday ৮:২৯:০৫ PM
‘৩১ দফা নারীর ক্ষমতায়ন ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার এক নতুন অঙ্গীকার’-সেলিমা রহমান
নিজস্ব প্রতিনিধি:
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান বলেছেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা শুধু পুরুষ নয়, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার এক নতুন অঙ্গীকার।
শনিবার বিকেলে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মহিলা দলের উদ্যোগে আয়োজিত ‘রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা’ আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
সেলিমা রহমান বলেন, আমাদের নেতা তারেক রহমান ৩১ দফার আলোকে একটি সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়তে চান।
শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকার নারী-পুরুষকে স্বাবলম্বী করার পরিকল্পনা এসব দফায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সহসভাপতি কুলসুম বেগম এবং সঞ্চালনা করেন কাকুলি আক্তার।
এ সময় আরও বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ, জেলা বিএনপি সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুস ছাত্তার খান, ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিমন এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ইসরাত হোসেন কচি তালুকদার।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
আগামীকাল শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হকে ১৫২তম শুভ জন্মবার্ষিকী
দক্ষিণাঞ্চলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে ২৭ অক্টোবর কথা বলবেন তারেক রহমান
বরিশাল নগরীতে বিয়ে বাড়িতে গানবাজনা, ক্ষুব্ধ ইসলামী আন্দোলন নেতার হামলা-ভাঙচুর
২৩ বছর পর দেশে ফিরছেন অভি: বরিশাল-২ আসনে প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন