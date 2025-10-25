রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা নিয়ে বাবুগঞ্জে বর্ণাঢ্য নারী সমাবেশ
বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি:
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান ঘোষিত “রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা” বিষয়ে নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক বর্ণাঢ্য নারী সমাবেশ।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে আয়োজিত এ সমাবেশে দুপুর থেকেই নারী নেত্রী ও কর্মীদের উপস্থিতিতে মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক সাংস্কৃতিক প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান। তার বক্তব্যে তিনি বলেন,“দেশকে আবারও গণতন্ত্রের পথে ফেরাতে ও মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে নারীদের ভূমিকা অপরিহার্য। রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা শুধু পুরুষ নয়, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার এক নতুন অঙ্গীকার।”
প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি আবুল কালাম ডিগ্রি কলেজের নির্বাচিত সাবেক ভিপি ও বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ইসরত হোসেন কচি তালুকদার।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ১নং সহ-সম্পাদক ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ এবং মুলাদী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সাত্তার খান।
সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা বলেন, রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নই হবে জনগণের মুক্তি ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার পথ।
