Current Bangladesh Time
Sunday October ২৬, ২০২৫ ৫:১১ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা নিয়ে বাবুগঞ্জে বর্ণাঢ্য নারী সমাবেশ
২৫ October ২০২৫ Saturday ৮:৫৩:৫৪ PM
Print this E-mail this

রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা নিয়ে বাবুগঞ্জে বর্ণাঢ্য নারী সমাবেশ

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি:


বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান ঘোষিত “রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা” বিষয়ে নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক বর্ণাঢ্য নারী সমাবেশ।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে আয়োজিত এ সমাবেশে দুপুর থেকেই নারী নেত্রী ও কর্মীদের উপস্থিতিতে মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক সাংস্কৃতিক প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান।
তার বক্তব্যে তিনি বলেন,“দেশকে আবারও গণতন্ত্রের পথে ফেরাতে ও মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে নারীদের ভূমিকা অপরিহার্য। রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা শুধু পুরুষ নয়, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার এক নতুন অঙ্গীকার।”

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি আবুল কালাম ডিগ্রি কলেজের নির্বাচিত সাবেক ভিপি ও বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ইসরত হোসেন কচি তালুকদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ১নং সহ-সম্পাদক ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ এবং মুলাদী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সাত্তার খান।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা বলেন, রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নই হবে জনগণের মুক্তি ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার পথ।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
আগামীকাল শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হকে ১৫২তম শুভ জন্মবার্ষিকী
দক্ষিণাঞ্চলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে ২৭ অক্টোবর কথা বলবেন তারেক রহমান
বরিশাল নগরীতে বিয়ে বাড়িতে গানবাজনা, ক্ষুব্ধ ইসলামী আন্দোলন নেতার হামলা-ভাঙচুর
২৩ বছর পর দেশে ফিরছেন অভি: বরিশাল-২ আসনে প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন
এবার বিবির পুকুর ঘিরে লোহার গরাদ, উদ্বেগে স্থানীয়রা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 