Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের দাবিতে বাবুগঞ্জে ইসলামী আন্দোলনের জনসভা
২৫ October ২০২৫ Saturday ৮:৪৯:৫৯ PM
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের দাবিতে বাবুগঞ্জে ইসলামী আন্দোলনের জনসভা
বাবুগঞ্জ প্রতিবেদক:
প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কার, গণহত্যার বিচার ও সংখ্যানুপাতিক (Proportional Representation – PR) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(২৫ অক্টোবর ২০২৫) শনিবার বিকাল ৩টায় বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ মাঠে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার উদ্যোগে ওই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।
জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য জননেতা অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের বরিশাল বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও বরিশাল- ৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদি) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী উপাধ্যক্ষ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন বলেন, বর্তমান প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলে জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তিনি সংখ্যানুপাতিক (PR) নির্বাচন পদ্ধতির দাবি জানান, যেখানে প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ী দলগুলো সংসদে আসন লাভ করবে। তিনি আরো বলেন, একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও জবাবদিহিমূলক সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রের সামগ্রিক সংস্কার, গণঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও PR পদ্ধতি অপরিহার্য। তিনি বলেন, এর মাধ্যমেই জনগণের প্রকৃত ম্যান্ডেট প্রতিফলিত হবে এবং দেশে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। প্রধান বক্তার বক্তব্যে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী উপাধ্যক্ষ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম বলেন, আগামী নির্বাচনে আপনাদের সমর্থন নিয়ে নির্বাচিত হতে পারলে বরিশাল-৩ আসনকে পার্সেন্টিসমুক্ত ঘোষণা করা হবে।এছাড়াও তিনি বাবুগঞ্জ-মুলাদির সংযোগ সেতু দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাবুগঞ্জের অবহেলিত ইউনিয়ন আগরপুরের সাথে বাবুগঞ্জ সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি করনের দাবী জানান এবং লাকুটিয়া সড়ক মেরামতের দাবী জানান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার ও দাওয়াহ বিষয়ক সম্পাদক কে এম শরীয়াতুল্লাহ, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বরিশাল জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জামিলুর রহমান, সদস্য মাস্টার মাহবুবুল হক মানিক, সদস্য মাওলানা ইবরাহীম হুসাইন মৃধা, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ বরিশাল জেলা সভাপতি এম এম সালাউদ্দিন, বাবুগঞ্জ উপজেলা সাবেক সভাপতি শেখ নজরুল ইসলাম মাহবুব।
এছাড়া স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বাবুগঞ্জ উপজেলা জয়েন্ট সেক্রেটারী হাফেজ মাওলানা রাসেল হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শফিকুল ইসলাম, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের বাবুগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মাস্টার আবদুস সালাম, জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের বাবুগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মাওলানা আল আমীন, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশের বাবুগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মোঃ রেজাউল করিম রেজা, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ বাবুগঞ্জ উপজেলা সভাপতি হাফেজ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ বাবুগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মোর্শেদ ইলিয়াস আকন সহ উপজেলা ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ মাতুব্বর এবং সঞ্চালনা করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক।
জনসভায় স্থানীয় জনগণ, রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ রাষ্ট্র সংস্কার, গণহত্যার বিচার ও সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির পক্ষে তাদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
আগামীকাল শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হকে ১৫২তম শুভ জন্মবার্ষিকী
দক্ষিণাঞ্চলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে ২৭ অক্টোবর কথা বলবেন তারেক রহমান
বরিশাল নগরীতে বিয়ে বাড়িতে গানবাজনা, ক্ষুব্ধ ইসলামী আন্দোলন নেতার হামলা-ভাঙচুর
২৩ বছর পর দেশে ফিরছেন অভি: বরিশাল-২ আসনে প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন