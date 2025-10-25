Current Bangladesh Time
ভোলায় উচ্ছেদ অভিযানের তিন গাড়ি পুড়িয়ে দিলেন ব্যবসায়ীরা
২৫ October ২০২৫ Saturday ৭:৫০:১১ PM
ভোলায় উচ্ছেদ অভিযানের তিন গাড়ি পুড়িয়ে দিলেন ব্যবসায়ীরা

ভোলা প্রতিনিধি:

ভোলার নতুন বাজার এলাকায় পৌরসভার জমিতে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের সময় পৌরসভার তিনটি গাড়িতে (ময়লা ও মালামাল পরিবহনের ট্রাক) আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই গাড়িগুলোর বডি ও ইঞ্জিনসহ বেশিরভাগ অংশ পুড়ে যায়।

ভোলা পৌরসভার প্রশাসক মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘পৌরসভার জমিতে করা অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করার সময় বিক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা পৌরসভার তিনটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে এ ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পৌরসভার উচ্ছেদ দল নতুন বাজার চত্বরের মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবনের পাশে কয়েকটি দোকান উচ্ছেদ করে তা পৌরসভার গাড়িতে তুলছিল। এ সময় গাড়ির ওপর রাখা দোকানঘরগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। সংঘবদ্ধ চক্রটি আগুন দেয়া গাড়ির কাছে কাউকে ভিড়তে দেয়নি। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় প্রায় আধাঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও তিনটি গাড়িই পুড়ে যায়।

ঘটনার পরপরই জেলা প্রশাসক মো. আজাদ জাহান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, ‘ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

ভোলা সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু শাহাদৎ মো. হাছনাইন পারভেজ বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। পৌরসভার অভিযানের বিষয়ে আগে থেকে পুলিশকে কিছু জানানো হয়নি, সহায়তাও চাওয়া হয়নি।’

স্থানীয়দের অভিযোগ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার কার্যালয় ও থানার কাছাকাছি এলাকায় এমন ঘটনা দুঃখজনক। থানার কয়েক মিটার দূরে এ ঘটনা ঘটলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় প্রায় এক ঘণ্টা পর।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
Kuakata News

