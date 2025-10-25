বরিশালে ভাই-ভাই দ্বন্দ্বে বড়ভাইকে আ.লীগ ট্যাগ দিয়ে মারধর
নিজস্ব প্রতিনিধি:
বরিশাল নগরীর নথুল্লাবাদ লুৎফর রহমান সড়কে আউয়াল মৃধা নামে এক ব্যক্তিকে ধরে আওয়ামীলীগ আখ্যা দিয়ে হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা ঘটিয়েছে তার আপন দুই ভাই লিটন মৃধা ও জুয়েল মৃধা। এক পর্যায়ে থানায় ফোন দিয়ে পুলিশও আসতে বলেন ভাইয়েরা। ঘটনার শিকার আব্দুল আউয়াল মৃধা জানান, দীর্ঘ বছর প্রবাসে থাকায় তার ও তার পিতার অর্থে একটি পাঁচ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়। সেই ভবনের নির্মাণ ব্যয়ের অর্থ বাবদ আউয়ালের মা তাকে একটি ফ্লাট দেন। সেই ফ্লাট নিয়ে ভাই বোনদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। এ নিয়ে একটি মামলা করেন আউয়াল। গত ২২ অক্টোবর বুধবার রাত আনুমানিক আটটার দিকে লুৎফর রহমান সড়কের সিদ্দিকী জামে মসজিদের সামনে আউয়ালকে ধরে তার দুই ভাই লিটন ও জুয়েল। এ সময় তাদের সাথে আরো ৭/৮ জন লোক ছিল। তারা প্রথমে মামলা উঠনোর জন্য চাপ দেয়। এতে রাজি না হওয়ায় তারা আওয়ামী লীগ আখ্যা দিয়ে আউয়ালকে মারধর করে এক পর্যায়ে জুয়েল মৃধা থানা পুলিশকে ফোন দেয়। প্রায় ঘন্টাব্যাপী এই ধস্তাধস্তি ঘটনার পর স্থানীয় এক বিএনপি নেতার হস্তক্ষেপে আউয়াল মুক্তি পায়। স্থানীয়রা জানান, আব্দুল আউয়াল মৃধা একজন নীরিহ মানুষ। সে জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত। তাকে কোন দিনই আমরা আওয়ামী লীগ করতে দেখিনাই। ভাই-ভাই দ্বন্দ্বে আওয়ামী লীগ ট্যাগ দেওয়ার চেষ্টা খুবই দুঃখজনক। লিটন মৃধা বলেন, আমরা তাকে মামলা করার কারন জানতে চেয়েছিলাম। তাকে কোন হেনস্তা করা হয়নি। তাছাড়া পুলিশ খবর দেওয়ার সময়ে আমি গিয়েছিলাম নামাজ পড়তে। তাই আমি সেটি জানিনা। আরেক ভাই জুয়েল মৃধা বলেন, আওয়ামী লীগের অনেক নেতার সাথে আউয়াল মৃধার ছবি আছে। তাই পুলিশ খবর দিয়েছিলাম। কিন্ত স্থানীয় গন্যমান্যদের কথায় তাকে ছেড়ে দিয়েছি। ভুক্তভোগী আউয়াল মৃধা আরো বলেন, আমার ভাইয়েরা এখনো প্রতিনিয়ত আমাকে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। আমি চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছি।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
আগামীকাল শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হকে ১৫২তম শুভ জন্মবার্ষিকী
দক্ষিণাঞ্চলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে ২৭ অক্টোবর কথা বলবেন তারেক রহমান
বরিশাল নগরীতে বিয়ে বাড়িতে গানবাজনা, ক্ষুব্ধ ইসলামী আন্দোলন নেতার হামলা-ভাঙচুর
২৩ বছর পর দেশে ফিরছেন অভি: বরিশাল-২ আসনে প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন