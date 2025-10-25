পটুয়াখালীতে উপ-খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ পরীক্ষার হলে গুনগুন শব্দ, অতঃপর…

পটুয়াখালীতে উপ-খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ পরীক্ষার হলে গুনগুন শব্দ, অতঃপর…
পটুয়াখালী প্রতিনিধি:
উপ-খাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে পটুয়াখালী সদর উপজেলার শেরেবাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক পরীক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের দুই কর্মচারীকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা চৌধুরী এই দণ্ডাদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, পরীক্ষার্থী মো. কামরুল খান (২৮), বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী মো. শহিদ এবং হিসাব সহকারী আউয়াল হোসেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা চৌধুরী জানান, পরীক্ষার হলে গুনগুন শব্দ শোনার পর সন্দেহ হলে এক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে একটি ডিভাইস উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বিদ্যালয়ের দুই কর্মচারীর সহযোগিতার কথা স্বীকার করেন। পরে প্রমাণ মেলায় দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ১২৮ ধারায় তিনজনকেই সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাহিমা রিমি বলেন, পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ১৯ নম্বর কক্ষে ডিভাইস ব্যবহারের অভিযোগ পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ আমরা ঘটনাস্থলে যাই। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনজনকে সাজা দেয়া হয়।
উল্লেখ্য, উপ-খাদ্য পরিদর্শক (১৩তম গ্রেড) পদে বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা শনিবার (২৫ অক্টোবর) পটুয়াখালীসহ সারাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
আগামীকাল শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হকে ১৫২তম শুভ জন্মবার্ষিকী
দক্ষিণাঞ্চলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে ২৭ অক্টোবর কথা বলবেন তারেক রহমান
বরিশাল নগরীতে বিয়ে বাড়িতে গানবাজনা, ক্ষুব্ধ ইসলামী আন্দোলন নেতার হামলা-ভাঙচুর
২৩ বছর পর দেশে ফিরছেন অভি: বরিশাল-২ আসনে প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন