শান্তি ও স্থিতিশীলতার আহ্বানে দেশব্যাপী জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বরিশালের উজিরপুরে এক জনসভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় উজিরপুর পৌরসভার ইচলাদি বাসস্ট্যান্ডে জাকের পার্টি ও এর সকল সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে বক্তব্য রাখেন জাকের পার্টির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পীরজাদা খাজা মোস্তফা আমীর ফয়ছাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বরিশাল জেলা সভাপতি আলহাজ্ব মিজানুর রহমান বাচ্চু।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জাকের পার্টি উজিরপুর উপজেলা (সাংগঠনিক-পশ্চিম) সভাপতি রাশেদ আলম সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন বরিশাল জেলা সহ-সভাপতি স্বপন মাহমুদ, যুব স্বেচ্ছাসেবক ফ্রন্ট বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি নাজমুল হক মুন্না, সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, প্রচার সম্পাদক আব্দুস ইব্রাহিম মৃধা, এবং উজিরপুর উপজেলা (সাংগঠনিক-পূর্ব) সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান আকন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, “রাজনীতির নামে বিশৃঙ্খলা নয়, নৈতিকতা, শান্তি ও মানবতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠাই জাকের পার্টির মূল লক্ষ্য।” তারা সংগঠনকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান এবং দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
উল্লেখ্য, ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৪১ দিনব্যাপী দেশের সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে জাকের পার্টির সাংগঠনিক জনসভা কর্মসূচি চলমান রয়েছে।
