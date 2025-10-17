Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » বানারীপাড়া » এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে এবারও বানারীপাড়া ডিগ্রি কলেজের উপজেলায় শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন
১৭ October ২০২৫ Friday ৪:৫০:৪২ PM
এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে এবারও বানারীপাড়া ডিগ্রি কলেজের উপজেলায় শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন

রাহাদ সুমন, বিশেষ প্রতিনিধি :

সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এইচএসসি পরীক্ষার  ফলাফলে বরিশালের বানারীপাড়া ডিগ্রি কলেজ এবারও উপজেলায় শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছে। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুনামের সাথে পাঠদান করে আসছে বানারীপাড়া পৌর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যাপীঠটি। মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান অধ্যক্ষ মোসাম্মৎ আফরোজা বেগমের দূরদর্শি ও দক্ষ নেতৃত্বে একঝাঁক মেধাবী শিক্ষকদের পাঠদানের মধ্য দিয়ে সগৌরবে  কলেজটি সাফল্যের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে। গত পাঁচ বছর ধরে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে এ কলেজটি উপজেলায় শীর্ষস্থান অক্ষুন্ন রেখেছে। অধ্যক্ষ হিসেবে মোসাম্মৎ আফরোজা বেগম দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি লেখাপড়ার মানোন্নয়নসহ কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করে তাদের পাঠদান ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের গাইড শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রেখে তদারকি করাচ্ছেন। যার জন্য কলেজটি সাফল্য ধরে রেখে দিন দিন আরো উন্নতি করছে। যেখানে সদ্য ঘোষিত এইচএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৬২ দশমিক ৫৭ ভাগ। সেখানে বানারীপাড়া ডিগ্রি কলেজের পাসের হার ৮০.৩৭% এবং যা বানারীপাড়া উপজেলার মধ্যে সর্বোচ্চ। এ কলেজে ৩ জন জিপিএ-৫ ও ২১ জন জিপিএ-৪ সহ বাকী শিক্ষার্থীরা বভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছেন।  এইচএসসি পরীক্ষার এ ধারাবাহিক সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে কলেজ অধ্যক্ষ মোসাম্মৎ আফরোজা বেগম কৃতি শিক্ষার্থী,শিক্ষক মন্ডলী,গর্ভনিংবডি ও অভিভাবকদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।  তিঁনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবার কাছে দোয়াও কামনা করেছেন। এদিকে কলেজের এ সাফল্যগাঁথায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক  ও  অভিভাবকরা দারুন উচ্ছ্বসিত ।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
